Ступина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупина Мария Николаевна

Ступина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступин Николай Николаевич

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