(Joanis) Joan Elaine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Joanis) Joan Elaine

Место рождения

Bemidji, Minnesote

Дата рождения

26.01.1937

Дата смерти

25.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров / Juroff Steve Juroff/

Отец ребёнка: Юров / Juroff John Douglas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров / Juroff John Douglas

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юров / Juroff) Sandra Juroff/

Отец ребёнка: Юров / Juroff John Douglas

Смерть
25.06.2022

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