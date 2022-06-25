(Joanis) Joan Elaine
Место рожденияBemidji, Minnesote
Дата рождения26.01.1937
Дата смерти25.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров / Juroff Steve Juroff/
Отец ребёнка: Юров / Juroff John Douglas
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юров / Juroff) Sandra Juroff/
Отец ребёнка: Юров / Juroff John Douglas
Смерть
25.06.2022