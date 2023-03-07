Берестов Емельян Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Берестов Андрей Емельянов
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Берестов Евлампий Емельянов
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1783