Костырев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1897
Мать ребёнка: Костырев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Костырев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костырев ?
3-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костырев ?
Смерть
Неизвестно