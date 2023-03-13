Костырев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1897

Сын: Костырев Иван Федорович

Мать ребёнка: Костырев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Костырев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костырев Иван Федорович

Мать ребёнка: Костырев ?

3-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костырев ?

Смерть
Неизвестно
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