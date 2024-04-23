Высоков Никифор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Высоков Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пичкулева (Высокова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Высокова Евдокия Димитриевна(Филлиповна)
Рождение ребёнка
03.03.1893
Сын: Высоков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Высокова Евдокия Димитриевна(Филлиповна)
Смерть
Неизвестно