Высоков Никифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоков Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высокова Евдокия Димитриевна(Филлиповна)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Высоков Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пичкулева (Высокова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Высокова Евдокия Димитриевна(Филлиповна)

Рождение ребёнка
03.03.1893

Сын: Высоков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Высокова Евдокия Димитриевна(Филлиповна)

Смерть
Неизвестно

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