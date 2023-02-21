Сморгунова (Шумкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморгунова (Шумкова) Мария Яковлевна

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Место рождения

р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР

Дата рождения

10.07.1929

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929

Отец: Шумков Яков Павлович

Мать: Шумкова Клавдия Корниловна

р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
29.09.1956

Дочь: Бирченко Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.11.1957

Дочь: Самойленко Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: Мощенко Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сморгунов Фёдор Степанович

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