Сморгунова (Шумкова) Мария Яковлевна
Место рожденияр/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Дата рождения10.07.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929
Отец: Шумков Яков Павлович
р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
29.09.1956
Дочь: Бирченко Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.11.1957
Дочь: Самойленко Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: Мощенко Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Сморгунов Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно