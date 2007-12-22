Луценко Вероника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Вероника Андреевна

Луценко Вероника Андреевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2007

Отец: Луценко Андрей Анатольевич

Мать: Луценко Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close