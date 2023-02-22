Аксёнова (Вершинина) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Вершинина) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1909

Дата смерти

11.07.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Василий

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Василий

Рождение ребёнка
08.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Василий

Смерть
11.07.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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