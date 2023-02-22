Аксёнова (Вершинина) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1909
Дата смерти11.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1942
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
08.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов Василий
Смерть
11.07.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область