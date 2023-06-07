Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Назаров
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Афанасий Федоров
Отец ребёнка: Федор Назаров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Назаров
Смерть
Неизвестно