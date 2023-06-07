Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Назаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Федор Назаров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Назаров

Смерть
Неизвестно
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