Иванов Алексей Яковлевич 01.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1951 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913

Отец: Иванов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Иванов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.08.1951

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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