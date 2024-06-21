Иванов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913
Отец: Иванов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Иванов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1939
Рождение ребёнка
23.09.1945
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1948
Рождение ребёнка
20.08.1951
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно