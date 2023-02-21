Орлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Дмитрий

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

01.06.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Свердловск
Рождение ребёнка
17.09.1994

Сын: Орлов Вадим

Мать ребёнка: Орлова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Кирилл

Мать ребёнка: Орлова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Алексей

Мать ребёнка: Орлова Наталья

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