Кокшаров Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокшаров Михаил Алексеевич

Кокшаров Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липихина-Кокшарова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева-Кокшарова Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Карп Михайлович

Мать ребёнка: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина-Кокшарова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Кокшаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.