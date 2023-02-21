Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1972

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1972

Отец: Михайлов Вадим Юрьевич

Мать: Валентина

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