Аррен Эймма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 80
Дата смертиОколо 116
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 80
Отец: Аррен Родрик
Мать: Таргариен Дейлла
Рождение ребёнка
Около 101
Дочь: Таргариен Рейнира
Отец ребёнка: Таргариен Визерис I
Рождение ребёнка
116
Сын: Таргариен Бейлон
Отец ребёнка: Таргариен Визерис I
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таргариен Визерис I
Смерть
Около 116