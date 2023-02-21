Аррен Эймма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аррен Эймма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 80

Дата смерти

Около 116

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 80

Отец: Аррен Родрик

Мать: Таргариен Дейлла

Рождение ребёнка
Около 101

Дочь: Таргариен Рейнира

Отец ребёнка: Таргариен Визерис I

Рождение ребёнка
116

Сын: Таргариен Бейлон

Отец ребёнка: Таргариен Визерис I

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таргариен Визерис I

Смерть
Около 116
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