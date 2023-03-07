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Семенюк Иван Федорович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

28.11.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Семенюк Василий Иванович

Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
До 1872 ст.

Дочь: Шумило Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
11.11.1901 ст.

Жена: Семенюк Пелагея Ивановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
2 брак | Жениху 50 лет | Невесте 40 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Стефан Иванович

Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
28.11.1910 ст.
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Причина смерти: восполение легких
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