Семенюк Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смерти28.11.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
До 1872 ст.
Дочь: Шумило Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Жена: Семенюк Пелагея Ивановна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
2 брак | Жениху 50 лет | Невесте 40 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенюк Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1910 ст.
Причина смерти: восполение легких