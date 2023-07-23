Кологривко (Умрихина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривко (Умрихина) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1983

Отец: Умрихин Анатолий

Мать: Умрихина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
23.04.2002

Дочь: Кологривко Юлия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кологривко Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.2013

Дочь: Кологривко Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кологривко Тимофей Андреевич

Смена фамилии
Неизвестно
Девичья Умрихина
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