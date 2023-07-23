Кологривко (Умрихина) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1983
Отец: Умрихин Анатолий
Рождение ребёнка
23.04.2002
Дочь: Кологривко Юлия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кологривко Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.2013
Дочь: Кологривко Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кологривко Тимофей Андреевич
Смена фамилии
Неизвестно
Девичья Умрихина