Тучин Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучин Федор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: Тучин Иван II Потапов

Мать: не указана

в 1880 ему 22 года. 23 января 1891 года был свидетелем на свадьбе Евдокии Ивановой Тучиной (21 год), дочери умершего крестьянина Ивана Тучина
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Дочь: Тучина Ольга Федорова

Мать ребёнка: Тучина Елена Силина

Рождение ребёнка
28.11.1889 ст.

Дочь: Тучина Анна Федорова

Мать ребёнка: Тучина Елена Силина

Бракосочетание
17.02.1890 ст.

Жена: Тучина Елена Силина

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Тучин Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Тучина Елена Силина

Смерть
Неизвестно
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