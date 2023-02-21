Тучин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858 ст.
Отец: Тучин Иван II Потапов
Мать: не указана
в 1880 ему 22 года. 23 января 1891 года был свидетелем на свадьбе Евдокии Ивановой Тучиной (21 год), дочери умершего крестьянина Ивана Тучина
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Дочь: Тучина Ольга Федорова
Мать ребёнка: Тучина Елена Силина
Рождение ребёнка
28.11.1889 ст.
Дочь: Тучина Анна Федорова
Мать ребёнка: Тучина Елена Силина
Бракосочетание
17.02.1890 ст.
Жена: Тучина Елена Силина
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Сын: Тучин Иоанн Федоров
Мать ребёнка: Тучина Елена Силина
Смерть
Неизвестно