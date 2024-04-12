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Леушин Василий Афанасьевич

Место рождения

Паршинской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Леушин Афонасий Кириллович

Мать: Леушина Елена Абрамовна

Паршинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1917

Жена: Леушина Евдокия Дмитриевна

Мулино, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шувалова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Леушина Евдокия Дмитриевна

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1969
Тоболово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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