Леушин Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
1917
Мулино, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шувалова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Леушина Евдокия Дмитриевна
Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1969
Тоболово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область