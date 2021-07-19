Пятовская Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1951
Дата смерти19.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1973
Сын: Шевелин Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Шевелин Вячеслав Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.09.1976
Сын: Шевелин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Шевелин Вячеслав Евгеньевич
Смерть
19.07.2021