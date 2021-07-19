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Пятовская Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1951

Дата смерти

19.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1951

Отец: Пронин Борис Александрович

Мать: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Вячеслав Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.04.1973

Сын: Шевелин Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Шевелин Вячеслав Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.09.1976

Сын: Шевелин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Шевелин Вячеслав Евгеньевич

Смерть
19.07.2021

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