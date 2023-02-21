Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Старостин Алексей Юрьевич
Старостин Алексей Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Москва
Дата рождения
18.03.1989
Пол
Мужской
Отец
Старостин Юрий Николаевич
Мать
Старостина (Юркова) Галина Вячеславовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1989
Отец:
Старостин Юрий Николаевич
Мать:
Старостина Галина Вячеславовна
Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия