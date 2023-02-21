Маринин Григорий Павлович
Место рождениядеревня Лом Кировская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маринин Павел
Мать: не указана
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
До 1899
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Около 06.01.1906
Сын: Маринин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Маринина Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Алексей
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Александр
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Павел
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
деревня Лом Кировская область
Смерть
Неизвестно
лом
Похороны
Неизвестно
щеткино