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Маринин Григорий Павлович

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Место рождения

деревня Лом Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маринин Павел

Мать: не указана

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Маринин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Около 06.01.1906

Сын: Маринин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Маринина Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Алексей

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Александр

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Павел

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

деревня Лом Кировская область
Смерть
Неизвестно
лом
Похороны
Неизвестно
щеткино
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