Попова По Мужу Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1930
Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич
Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Попова Алиса Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Ченцов Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область