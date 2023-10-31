Попова По Мужу Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова По Мужу Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1930

Сын: Попов Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Попова Алиса Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ченцов Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Ченцов Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченцов Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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