Пешков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Николай Андреевич

Пешков Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

После 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1926

Отец: Пешков Андриян Епифанович

Мать: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.