Калмацуй Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмацуй Георгий
Мать: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киперь (Калмацуй) Анастасия
Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия
Бракосочетание
07.11.1843
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Калмацуй) Мария
Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Калмацуй Александр
Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)
Рождение ребёнка
1857
Сын: Калмацуй Василий
Мать ребёнка: Зиновия
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Калмацуй) Анастасия
Мать ребёнка: Зиновия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Калмацуй) Анна
Мать ребёнка: Зиновия
Смерть
Неизвестно