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Калмацуй Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмацуй Георгий

Мать: Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киперь (Калмацуй) Анастасия

Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия

Бракосочетание
07.11.1843

Жена: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Калмацуй) Мария

Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Рождение ребёнка
1848

Сын: Калмацуй Александр

Мать ребёнка: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1857

Сын: Калмацуй Василий

Мать ребёнка: Зиновия

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1860

Сын: Семен

Мать ребёнка: Зиновия

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Калмацуй) Анастасия

Мать ребёнка: Зиновия

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Калмацуй) Анна

Мать ребёнка: Зиновия

Смерть
Неизвестно

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