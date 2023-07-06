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Спиридонов Силиверст Дмитриевич

Место рождения

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спиридонова) Татьяна Селиверстовна

Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
04.11.1834 ст.

Жена: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Спиридонова) Гликерия Селиверстовна

Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
05.04.1841 ст.

Сын: Спиридонов Епифаний Селиверстович

Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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