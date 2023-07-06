Спиридонов Силиверст Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Татьяна Селиверстовна
Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна
Бракосочетание
04.11.1834 ст.
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Спиридонова) Гликерия Селиверстовна
Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
05.04.1841 ст.
Сын: Спиридонов Епифаний Селиверстович
Мать ребёнка: Спиридонова (Таскина) Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно