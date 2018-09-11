Лукьяненко Алёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Алёна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

83 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2018

Отец: не указан

Мать: Кулагина Ольга Сергеевна

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