Трифонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1880
Сын: Филатов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Литауники, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1881
Сын: Трифонов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Трифонова Ефосинья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Трифонов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Трифонов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно