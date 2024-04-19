Трифонов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Филатов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Литауники, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1881

Сын: Трифонов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Трифонова Ефосинья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Трифонов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Трифонов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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