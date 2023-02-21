Романова Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Маруся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Полина Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич

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