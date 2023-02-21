Романова Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Полина Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил Васильевич