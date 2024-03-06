Вострецов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострецов Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1987

Отец: Вострецов Василий Юрьевич

Мать: не указана

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