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Попов Василий

Место рождения

Костарева, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

11.07.1842

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Попов Дмитрий

Мать: не указана

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Анна

Мать ребёнка: Попова Ксения

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Акилина

Мать ребёнка: Попова Ксения

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Попов Матвей

Мать ребёнка: Попова Ксения

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Попов Варфоломей

Мать ребёнка: Попова Ксения

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.02.1809

Дочь: (Попова) Евдокия

Мать ребёнка: Попова Ксения

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Смерть
11.07.1842
Костарева, Пермский округ, Уральская область

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