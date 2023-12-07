Попов Василий
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти11.07.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Попов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Анна
Мать ребёнка: Попова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Акилина
Мать ребёнка: Попова Ксения
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Попов Матвей
Мать ребёнка: Попова Ксения
Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Попов Варфоломей
Мать ребёнка: Попова Ксения
Рождение ребёнка
28.02.1809
Дочь: (Попова) Евдокия
Мать ребёнка: Попова Ксения
Смерть
11.07.1842