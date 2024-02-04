Бабайцева Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабайцева Анастасия Филипповна

Бабайцева Анастасия Филипповна

Место рождения

Малороссия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайцев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабайцева Дора Трофимовна

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайцев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Аникина (Бабайцева) Физа Тимофеевна

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Бабайцев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович

Смерть
1982
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.