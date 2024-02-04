Бабайцева Анастасия Филипповна
Место рожденияМалороссия
Дата рождения1896
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабайцев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабайцева Дора Трофимовна
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Аникина (Бабайцева) Физа Тимофеевна
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Бабайцев Тимофей Андрианович
Смерть
1982
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай