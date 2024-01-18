Малютин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Малютин Федор
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Малютин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Малютина Мелида
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Малютина Мелида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малютина Мелида
Смерть
Неизвестно