Малютин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Малютин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Малютин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Малютина Мелида

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Малютин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Малютина Мелида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Мелида

Смерть
Неизвестно
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