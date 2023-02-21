Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Шилов Владимир

Мать: Юлия

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