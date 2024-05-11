Юхляевская Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.?
Отец: не указан
Мать: Юхляевская Зоя
Рождение ребёнка
02.07.?
Сын: Юхляевский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Юхляевский Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юхляевский Николай Владимирович