Трефилов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилов Тимофей

Трефилов Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1849 по 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1849 по 1855

Отец: Трефилов Федор

Мать: Трефилова Дарья

Рождение ребёнка
30.03.1871

Сын: Трефилов Иосиф

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.04.1875

Дочь: Александа

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1878

Сын: Трефилов Петр

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882

Дочь: Мертворожденная

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.12.1885

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.04.1897

Сын: Трефилов Федор

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Трефилов Василий

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Феодосия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close