Трефилов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1849 по 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1849 по 1855
Отец: Трефилов Федор
Мать: Трефилова Дарья
Рождение ребёнка
30.03.1871
Сын: Трефилов Иосиф
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.04.1875
Дочь: Александа
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1878
Сын: Трефилов Петр
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882
Дочь: Мертворожденная
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.12.1885
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1890
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.04.1897
Сын: Трефилов Федор
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Трефилов Василий
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Феодосия