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Кокорин Тимофей Прокопьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кокорин Прокопий Афанасьев

Мать: Кокорина Агафья Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кокорина Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кокорин Степан Тимофеев

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кокорина Варвара Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1795

Жена: Кокорина Елена Феоктистова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кокорин Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кокорина Катерина Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кокорина Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кокорина Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Кокорина Васса Васильева

Бракосочетание
До 1835

Жена: Кокорина Васса Васильева

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1858
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