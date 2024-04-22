Кокорин Тимофей Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кокорина Ефимия Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кокорина Варвара Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кокорина Катерина Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кокорина Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кокорина Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Кокорина Елена Феоктистова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Кокорина Васса Васильева
Бракосочетание
До 1835
Жена: Кокорина Васса Васильева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858