Мартыненко Гаврило Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мартыненко Лука Семенов
Мать: Мартыненко Анна Петрова
Место жительства
20.04.1835 ст.
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Смерть
Неизвестно