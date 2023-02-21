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Лисков Ильтепхин
Лисков Ильтепхин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лисков Илентей
1789 г.р.
Мать
Синитан
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Лисков Илентей
Мать:
Синитан
Смерть
Неизвестно
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