Смирнов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Зайчики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: Веснина Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2011
Сын: Смирнов Иван Александрович
Мать ребёнка: Веснина Галина Васильевна