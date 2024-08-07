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Смирнов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Зайчики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: Веснина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веснина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
2011

Сын: Смирнов Иван Александрович

Мать ребёнка: Веснина Галина Васильевна

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