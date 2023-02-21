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Сумпаков Василий Ефимович
Сумпаков Василий Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1797
Пол
Мужской
Отец
Сумпаков Ефим Никитин
1761 г.р.
Мать
Сумпаков Анна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Сумпаков Ефим Никитин
Мать:
Сумпаков Анна
Смерть
1797
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