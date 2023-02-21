Сумпаков Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сумпаков Ефим Никитин

Мать: Сумпаков Анна

Смерть
1797
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