Карпов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1981
Дата смерти07.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.2008
Сын: Карпов Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.2017