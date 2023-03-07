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Писарев Андрей Кузьмич

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Место рождения

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Козьма Семёнович

Мать: Синклитикия Писарева

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Писарев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Писарева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Писарева Елизавета

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Елизавета

Смерть
1938
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
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