Писарев Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писарев Козьма Семёнович
Мать: Синклитикия Писарева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Писарев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Писарева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Писарева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писарева Елизавета
Смерть
1938
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область