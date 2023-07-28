Богданов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иннокентий (Викентий) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Осип Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Богданов Осип Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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