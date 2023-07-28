Богданов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Иннокентий (Викентий) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Антон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно