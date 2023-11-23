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Полозов (Никольский) Василий Иванов

Место рождения

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров), Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1823

Отец: Никольский Иван Петров

Мать: Никольская Анна Иванова

Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозова Павла Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Никольского в Задубровье Рыбинского уезда. Впоследствии — настоятель объединенного Елоховского прихода
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Полозова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Полозова) Павла Васильевна

Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Полозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попова (Полозова) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Полозов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева

Смерть
Неизвестно

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