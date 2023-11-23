Полозов (Никольский) Василий Иванов
Место рожденияс. Покровское в Полозове (Полозово, Покров), Рыбинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1823
Отец: Никольский Иван Петров
Мать: Никольская Анна Иванова
Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полозова Павла Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Никольского в Задубровье Рыбинского уезда. Впоследствии — настоятель объединенного Елоховского прихода
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Полозова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Полозова) Павла Васильевна
Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Полозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попова (Полозова) Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Полозов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полозова Павла Алексеева
Смерть
Неизвестно