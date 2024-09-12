Алпатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алпатова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Алпатова неизвестно

Рождение ребёнка
19.01.1869

Дочь: Вельможкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Алпатова неизвестно

Алкужи
Смерть
Неизвестно

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