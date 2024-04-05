Biała (Mioduszewska) Rozalia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Biały Emilian
Отец ребёнка: Biały Franciszek
Miodusy Wielkie
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Piekut (Biała) Marianna
Отец ребёнка: Biały Franciszek
Miodusy Wielkie
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Zawistowska (Biała) Bronisława
Отец ребёнка: Biały Franciszek
Miodusze Wielkie
Смерть
Неизвестно