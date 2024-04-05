Biała (Mioduszewska) Rozalia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Biała (Mioduszewska) Rozalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Biały Emilian

Отец ребёнка: Biały Franciszek

Miodusy Wielkie
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Piekut (Biała) Marianna

Отец ребёнка: Biały Franciszek

Miodusy Wielkie
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Zawistowska (Biała) Bronisława

Отец ребёнка: Biały Franciszek

Miodusze Wielkie
Смерть
Неизвестно

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