Марусенко (Савенчук) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марусенко (Савенчук) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савенчук Александр

Мать: Савенчук Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марусенко Владимир

Отец ребёнка: Марусенко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Марусенко Константин

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марусенко Константин

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