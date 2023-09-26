Марусенко (Савенчук) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савенчук Александр
Мать: Савенчук Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марусенко Владимир
Отец ребёнка: Марусенко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Марусенко Константин
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марусенко Константин