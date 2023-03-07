Малиновская (Малиновская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Малиновская) Ольга

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.11.1983

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983

Отец: Малиновский Сергей

Мать: Коштуля Марина

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
25.11.2011

Муж: Лаврухин Дмитрий

Сходня
Рождение ребёнка
19.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврухин Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврухин Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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