(Anne) Berthe
женский, родилась 29.12.1899, FRANCE
умерла 1958
ОтецAnne ?Неизвестно г.р.
Мать(Pillon) NoémieНеизвестно г.р.
Дети
Dufour Maurice1934 г.р.
(Dufour) Monique28.04.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1899
Отец: Anne ?
Мать: (Pillon) Noémie
FRANCE
Рождение ребёнка
1934
Сын: Dufour Maurice
Отец ребёнка: Dufour Raymond
Рождение ребёнка
17.01.1935
Рождение ребёнка
19.05.1936
FRANCE
Рождение ребёнка
28.04.1938
Дочь: (Dufour) Monique
Отец ребёнка: Dufour Raymond
Рождение ребёнка
20.06.1940
Смерть
1958