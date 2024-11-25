(Anne) Berthe 29.12.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

(Anne) Berthe

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 29.12.1899, FRANCE

умерла 1958

Отец
Anne ?Неизвестно г.р.
Мать
(Pillon) NoémieНеизвестно г.р.
Дети
Dufour Maurice1934 г.р.
(Dufour) Monique28.04.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1899

Отец: Anne ?

Мать: (Pillon) Noémie

FRANCE

Рождение ребёнка
1934

Сын: Dufour Maurice

Отец ребёнка: Dufour Raymond

Рождение ребёнка
17.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dufour Raymond

Рождение ребёнка
19.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dufour Raymond

FRANCE

Рождение ребёнка
28.04.1938

Дочь: (Dufour) Monique

Отец ребёнка: Dufour Raymond

Рождение ребёнка
20.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dufour Raymond

Смерть
1958

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