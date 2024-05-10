Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1921

Дата смерти

10.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будянский Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будянский Николай Андреевич

Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будянский Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Будянский Валерий

Отец ребёнка: Будянский Николай Андреевич

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будянский Николай Андреевич

Смерть
10.07.1983
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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