Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1921
Дата смерти10.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1942
Рождение ребёнка
05.01.1947
Рождение ребёнка
06.05.1949
Сын: Будянский Валерий
Отец ребёнка: Будянский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1952
Смерть
10.07.1983